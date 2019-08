Chiara Ferragni si mostra senza veli per dare una lezione agli haters

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo e proprio per questo si trova spessissimo nel mirino degli haters, che non le risparmiano critiche e commenti cattivi, soprattutto da quando è diventata madre del piccolo Leone Lucia.

Questa volta però la blogger di The Blonde Salad non si è dovuta difendere da una critica, piuttosto l'ha anticipata. Infatti Chiara ha deciso di fare il primo passo, postando una foto provocatoria.

Nell'immagine la Ferragni si mostra di spalle senza reggiseno. Nella didascalia si legge: "But you're a mother" (ma tu sei una madre), una frase che ricorre spesso come una critica nei commenti degli haters alle sue foto.

Visualizza questo post su Instagram “But you’re a mother” Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 26 Ago 2019 alle ore 8:26 PDT

La foto ha guadagnato oltre 1 milione di like in poche ore e tantissimi commenti.

In molti hanno apprezzato il post e preso apertamente le parti di Chiara, come chi ha commentato «Vi giuro su Dio che la prima frustrata che commenta con “non puoi fare foto nuda sei una madre” la vado a cercare per riempirla di non so cosa».

Qualcuno, anche di fronte alla sua provocazione, ha continuato a criticare, giudicando il suo comportamento "senza vergogna".

C'è anche chi ha osservato: «Fedez non è d'accordo secondo me". Ma Chiara ha avuto la risposta pronta: «D'accordissimo. Sono fortunatamente sposata con un uomo che ama vedermi esprimere come meglio credo».

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)