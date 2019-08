Sardegna, letto a bordo strada con vista panoramica: turisti multati

Due turisti in vacanza sulla costa centro orientale della Sardegna non hanno resistito al panorama mozzafiato vista mare su uno degli scorci più belli di Cala Gonone e hanno pensato bene di "campeggiare" in modo decisamente insolito per godersi il panorama sotto le stelle.

Come riporta il quotidiano L'Unione Sarda, infatti, la coppia senza pensarci due volte, ha preparato un bel letto a due piazze con tanto di lenzuola bianche proprio su una piazzola a bordo strada.

Il risveglio per i due, però, è stato salato. E non tanto per la salsedine trasportata dalla brezza, ma per una bella multa per campeggio abusivo inflitta dalla Polizia Municipale di Dorgali, allertata da numerosi automobilisti di passaggio, che non hanno potuto fare a meno di notare con grande stupore la scena.

La foto del "letto vista mare" è stata anche postata sulla pagina Facebook del Comune. Nella didascalia si legge: «Questa foto ritrae l’ennesima violazione delle regole da parte di persone che sostengono di amare il nostro territorio, ma non lo rispettano. Al loro risveglio sono stati giustamente multati per campeggio abusivo, nonostante le loro proteste. Non tolleriamo che le regole imposte a tutela dell’ambiente e del decoro non vengano rispettate. I visitatori sono sempre i benvenuti da noi, ma pretendiamo da loro un comportamento adeguato e corretto».

Il sindaco di Dorgali, Maria Itria Fancello, ha precisato che non è una consuetudine quella di pubblicare le immagini delle sanzioni. Ma in questo caso l'episodio è stato così eclatante da meritare un comunicato.

(Credits photo: Facebook/ComunediDorgali)