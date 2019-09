Federica Pellegrini seminuda su Instagram... per un motivo speciale

Federica Pelligrini si mostra seminuda su Instagram. Questa volta per un motivo speciale. Nello scatto, infatti, vediamo la campionessa di nuoto dal tatuatore mentre, con la schiena nuda, si sta facendo disegnare qualcosa sul costato. Un nuovo tatuaggio per lei, che ha un significato molto bello. Si tratta, infatti, di un rosario. "Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili... sempre sotto al mio cuscino... ora... non andrà più via...", questa è la didascalia che la star della vasca ha scritto per accompagnare la foto.

Federica riscuote sempre un grandissimo successo sui social. Le sue foto non passano di certo inosservate e i follower commentano e metto cuoricini a tutto spiano. Tra uno scatto di una vittoria e un altro, la nuotatrice italiana scherza molto con il suo pubblico e posta foto anche molto sexy.

Non è il primo tatuaggio per lei. E tutti hanno un significato particolare. Ha, infatti, un'araba fenice - simbolo di rinascita - sul collo, il logo delle Olimpiadi, un drago e anche una dedica al fratello.