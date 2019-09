Trovate tracce di monete bizantine sulla Sindone

Di recente è stata fatta un’importante scoperta: alcuni ricercatori di Padova, insieme a dei ricercatori statunitensi, ha rinvenuto delle tracce di monete bizantine sulla Sacra Sindone.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Cultural Heritage ed è stato poi presentato alla Conferenza sulla Sindone organizzata in Canada: l’ipotesi avanzata dai ricercatori è che, anche prima dell’anno 1000, qualcuno abbia strofinato sulla Sindone delle monete auree bizantine col volto di Cristo, probabilmente con l’intento di creare delle reliquie per contatto.

Le tracce rinvenute sulla Sindone sarebbero di elettro, una rara e antica lega di oro e argento contenente anche tracce di rame. Secondo gli studiosi, questa scoperta potrebbe contraddire il risultato della radiodatazione al Carbonio-14 eseguita nel 1988, esame che ha datato la Sindone intorno al XIV secolo.