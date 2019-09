Andrea Delogu posa in pancera: “Non credete a quello che vedete in tv”

La conduttrice Andrea Delogu ha deciso di svelare uno dei suoi segreti di bellezza: la pancera. In un post su Instagram, Andrea ha pubblicato una foto che la ritrae davanti allo specchio, con la camicia sbottonata e la pancera in bella vista. Lo scopo di questa immagine è quello di far riflettere i suoi follower su una cosa che spesso viene sottovalutata: ciò che si vede in televisione non corrisponde quasi mai alla realtà.

“Vi prego di credermi – ha scritto nel post - quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto”. Andrea invita quindi i suoi follower ad accettarsi così come sono, senza credere ai modelli stereotipati proposti dalla televisione e, appunto, spesso e volentieri del tutto fuorvianti e ben lontani dalla realtà.

“Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida 'I love Pancerina' e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé – ha scritto ancora la conduttrice - Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un ‘costume’, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume”.

Il suggerimento di Andrea, insomma, è quello di essere sé stessi sempre e, al massimo, di utilizzare qualche stratagemma ma senza costringersi a fare rinunce: “Se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera – ha concluso - e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite”.