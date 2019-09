Apple: nel 2020 arriverà una versione economica di iPhone?

A rivelare l'indiscrezione è stata la testata giapponese Nikkei: secondo il quotidiano il nuovo dispositivo di casa Apple verrà presentato il prossimo 10 settembre, in occasione della presentazione dei nuovi modelli di fascia alta: iPhone 11, 11 Pro e 11 Max. Tuttavia questa versione più economica di iPhone dovrebbe arrivare sul mercato solo nella primavera del 2020.

Secondo i rumors si tratterebbe di una versione potenziata del modello lanciato nel 2016, ovvero l'iPhone SE, che però avrà dimensioni ridotte, cioè simili a quelle dell'iPhone 8 uscito nel 2017. Il prezzo di questo nuovo dispositivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 dollari.

Secondo le voci che circolano, il lancio da parte di Apple del dispositivo di fascia economica arriva a seguito dei provvedimenti del Presidente USA, Donald Trump, che hanno fortemente penalizzato le aziende straniere ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Tra queste spicca il colosso digitale Huawei, una delle aziende leader (insieme a Samsung) nella fascia media del mercato globale degli Smartphone.

Come confermano gli analisti di una società americana di servizi finanziari (la Cowen), a seguito del veto di Trump, in alcuni mercati la domanda di iPhone sarebbe aumentata. E proprio il lancio di questo nuovo iPhone economico potrebbe rappresentare la risposta di Apple pensata appunto per i clienti della fascia media.