Elisabetta Canalis conferma la lite con Maddalena Corvaglia (e non vuole parlarne)

E pensare che Maddalena si era trasferita a Los Angeles per stare più vicino a Elisabetta. E che Elisabetta aveva raccolto i cocci dopo la fine del matrimonio di Maddalena. Le due ex veline - Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - più famose di tutti i tempi avrebbero litigato. E nessuno riesce a capire perché, erano inseparabili. Cosa può essere successo di tanto grave da far allontanare due persone che si volevano così bene e che si sono sempre sostenute a vicenda?

Da qualche tempo la Corvaglia e la Canalis non postano più foto e video insieme sui social network e sono spesso lontane. Eppure, ancora molto mistero sulla motivazione della lite. In un'intervista a "Chi", la velina sarda ha confermato l'allontanamento e alla domanda diretta del giornalista ha risposto: "Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare, se non le dispiace…". Risposta legittima.

Le due, qualche anno fa, avevano anche aperto una palestra insieme negli States, diventando anche socie in affari. "L’abbiamo data in affitto - ha detto la Canalis - Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando a un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire".

Insomma, Eli e Mad non si parlano più e ai loro fan dispiace moltissimo. Speriamo di sapere presto cosa è accaduto.