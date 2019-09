I genitori più felici sono quelli con i figli fuori di casa, lo dice la scienza

Se hai figli adulti che hanno abbandonato il tetto familiare sei più felice e soddisfatto. A rivelarlo, una ricerca dell'Università di Heidelberg, in Germania. L'analisi è stata condotta su un gruppo di 55mila genitori, dai 50 anni in su, di 16 paesi europei, a cui è stato chiesto di esprimere il loro livello di soddisfazione con una scala che va da 0 a 10.

Ebbene, i genitori che non hanno più i figli adulti a casa sono più felici di chi, al contrario, se li ritrova ancora sotto lo stesso tetto. Nel dettaglio, padre e madre con figli che abitano da soli sono contenti per lo 0,02 e 0,56 in più rispetto alla media. "Le nostre analisi mostrano una correlazione positiva tra il livello di soddisfazione e il fatto che i figli siano fuori casa", ha spiegato un ricercatore. "Chiaramente non si tratta di una grande differenza nei risultati, ma bisogna anche considerare che il campione era molto grosso. Possiamo quindi constatare che nonostante i figli non siano la prima fonte di felicità, hanno comunque un grosso impatto sul livello di soddisfazione delle persone".

I risultati della ricerca possono essere spiegati con il fatto che avere figli autonomi e indipendenti, sarebbe per i genitori fonte di tranquillità. Lo stress per loro diminuisce e si alza il livello di contentezza. Da non sottovalutare, inoltre, l'aiuto economico che i ragazzi fuori dal nido familiare possono dare a mamma e papà.