I giovani non fanno più sesso: tutta colpa dei videogiochi

La tecnologia sta facendo dimenticare ai giovani cosa significa vivere dei momenti di intimità con il proprio partner. Secondo uno studio condotto lo scorso anno e pubblicato sul Washington Post, infatti, un 20enne su quattro preferisce giocare ai videogames piuttosto che fare sesso.

I dati della ricerca, condotta su un campione di giovani tra la maggiore età e i 20 anni, sono allarmanti: il 28% degli individui di sesso maschile presi in considerazione, infatti, si è astenuto per un anno dall’avere rapporti sessuali; per quanto riguarda le ragazze, si parla del 18%, di un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.

La colpa della tecnologia in tutto questo è enorme: secondo il docente di Psicologia dell’Università di San Diego, Jean Twenge, infatti, ormai i giovani hanno sempre meno stimoli a crearsi una vita sociale reale perché ormai le occasioni di incontro si limitano a rapporti di tipo virtuale. Tra videogiochi, video in streaming, intrattenimento online e lo sconfinato mondo del web in generale, ormai i 20enni di oggi preferiscono restare a casa davanti al pc o allo smartphone, piuttosto che uscire, conoscere coetanei e avere relazioni affettive o intime.

In sostanza, gli studiosi avvertono: le nuove tecnologie stanno creando generazioni di persone che saranno sempre più sole e sempre più dipendenti dal mondo virtuale.