Incontrato per caso in stazione, lancia un appello sui social per ritrovarlo

Si incontrano per caso alla stazione, si scambiano solo poche parole, ma lei resta così colpita da non riuscire più a dimenticarlo. Così qualche mese dopo decide di fare di tutto per ritrovarlo e "tappezza" i social di annunci nella speranza che qualcuno possa riconoscersi in quella descrizione.

Sembra la trama di una moderna favola d'amore, e invece è ciò che è realmente accaduto a Carola, una ragazza di Torino che cerca disperatamente Edoardo, un 17enne torinese, che va a scuola a Grugliasco.

Si sono incontrati per caso lo scorso 13 luglio mentre entrambi aspettavano la navetta per andare in discoteca a "Le Vele" di Alassio, in Liguria. Ma i due si sono scambiati solo poche parole e non sono rimasti in contatto.

Carola ha riempito tante bacheche di Facebook e il suo messaggio comincia con un appello: "Buonasera a tutti, ho bisogno di aiuto!". La ragazza prova a seminare qualche indizio: "Capelli castani, occhi marroni. Indossavi una camicia nera ed eri con un tuo amico di origine Albanese", ma sa davvero poco di lui.

L'appello si conclude con: "Se dovessi riconoscerti nella descrizione, scrivimi!". E a chi la critica, Carola risponde: "Ho creato questo profilo Facebook solo per cercarlo, non sono un fake e tanto meno una pazza! Ho solo piacere di risentirlo!".

Fino ad ora, purtroppo, non ci sono state buone notizie per lei, ma in tanti si stanno interessando, condividendo il suo post nella speranza di intercettare Edoardo. Riuscirà a ritrovarlo?