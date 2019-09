L'attività fisica rende più felici del denaro: lo dice una ricerca

Sappiamo tutti che praticare una regolare attività fisica fa bene alla salute. Ma ora uno studio svela qualcosa di più: secondo alcuni ricercatori di Yale e Oxford l'esercizio fisico influirebbe positivamente sulla salute mentale addirittura più dei soldi!

I ricercatori hanno coinvolto nella ricerca oltre 1,2 milioni di americani, ai quali è stato chiesto di rispondere ad una serie di domande sul reddito, sulle abitudini sportive e quante volte si fossero sentiti psicologicamente male negli ultimi 30 giorni.

Il risultato è stato chiaro: il maggiore benessere psicologico delle persone che praticano attività fisica è innegabile. I partecipanti più attivi fisicamente hanno dichiarato di essersi sentiti male per circa 35 giorni l'anno. Mentre per quelli meno attivi i giorni sono saliti a 53 in media. Il dato positivo degli "attivi" è stato eguagliato solo dai "non attivi" che guadagnano annualmente 25mila dollari in più.

In altre parole, bisognerebbe guadagnare proprio tanto di più per poter ottenere gli stessi benefici emotivi di chi pratica sport.

Lo studio rivela però che a tutto c'è un limite e anche nello sport conviene non esagerare. Infatti la relazione tra durata dell'attività fisica e benefici mentali ha una forma ad U. Questo significa che, esagerando con la quantità di attività fisica, si ottiene l'effetto contrario.

Infine, la ricerca ha rivelato anche che quelli che danno il maggiore beneficio psicologico sono gli sport di squadra, che favoriscono la socializzazione, a cui si aggiungono eccezionalmente ciclismo, aerobica e fitness.