Insultata e picchiata per un posto auto: "Sei mafiosa e terrona"

Una segretaria di una scuola media, originaria di Terrasini (Palermo), ma residente a Forlì, è rimasta vittima di un atto di razzismo. Ilde Cascio, questo il nome della 53enne, ha denunciato di essere stata insultata e malmenata da alcuni vicini di casa per una questione di posto auto. "Oggi ho subito la più grande umiliazione della mia vita. Un vicino di casa mi ha aggredita e picchiata, dentro il parcheggio dello stabile in cui abito. Mi ha detto che, dato che sono in affitto, non ho diritto a parcheggiare. Mi ha dato della 'terrona', 'mafiosa' e mi ha urlato di tornare a casa mia sputandomi in faccia e minacciandomi", queste sono le parole di denuncia che la donna ha pubblicato sui social network.

Ha poi continuato: "Ho chiamato la Polizia e sono andata al Pronto Soccorso per il referto. Spalla lussata e tendine del piede schiacciato. Cinque giorni di prognosi. Non basteranno per dimenticare". Un episodio davvero spiacevole, di cui non avremmo mai voluto sentirne parlare.

La donna ora sta preparando tutte le carte per la denuncia e tramite i suoi avvocati fa sapere che, la signora con la quale c'è stato l'alterco ha detto: "Non l'hai capito che non puoi mettere la macchina qui? Noi siamo proprietari e ne possiamo mettere anche due. Morta di fame e terrona puzzolente". Nel 2019 queste parole non possono essere pronunciate.

Dopo essere tornata dall'ospedale, la donna sarebbe stata anche minacciata di morte, dal marito della proprietaria di casa: "Denunciami e ti ammazzo, lo giuro". L'epilogo più brutto che possa capitare.