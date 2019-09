Famiglia vegana perde tutti gli amici a causa della dieta rigida

È successo in Cornovaglia: la famiglia di Jaqui, suo marito Ryan e i loro 3 figli, decidono di cambiare stile alimentare e vita, scegliendo di seguire una dieta vegana, basata esclusivamente sui derivati vegetali, eliminando quindi completamente quelli di origine animale. Sin dall’inizio decidono anche di informare amici e conoscenti di questa scelta, raccontando sui social network le motivazioni che li avevano condotti a questo stravolgimento della quotidianità. “Dopo aver visto un documentario che spiegava la realtà nascosta dietro ai prodotti caseari – ha detto Jaqui – ho deciso che non volevo avere nulla a che fare con quell’orrore”. Il primo a seguire la mamma è stato il secondogenito quattordicenne, Skipp, e poi il papà Ryan e anche la figlia più grande, Skye.

Fin qui tutto bene, direte voi, e invece no perché tantissimi amici e familiari hanno iniziato a fingere di non conoscerli e non salutarli per strada. “Amici e parenti – ha raccontato Jaqui in un’intervista – sostenevano che dovessi tacere riguardo a questi argomenti. In tanti mi dicevano che Facebook non è fatto per pubblicare le foto di animali morti. Io credo invece che postare sui social era la cosa più potente che potessi fare”.

Gli insulti online continuano ad arrivare e in tanti usano aggettivi come “pazzi”, “manipolatori” e “militanti” ma la famiglia continua a essere vegana anche se gli “amici” non approvano. Sui social hanno, infatti, spiegato che i figli hanno preso questa decisione in modo autonomo, anche il più piccolo di casa, Cadan, di soli 5 anni: “Ha capito quello che gli animali affrontano – ha concluso la mamma inglese – e ha preso la decisione da solo. Ho studiato nutrizione proprio perché volevo sapere cosa accadesse al cibo che mangio e adesso siamo più felici”.