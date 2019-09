Downton Abbey: il favoloso castello della serie tv è su Airbnb

Questa è una notizia che i fan della serie tv Downton Abbey non vedevano l'ora di leggere. Il fantastico castello in stile edoardiano atterrerà su Airbnb. Sì, avete capito bene. Sarà possibile prenotare un soggiorno da sogno presso l'Highclere Castle della famiglia Crawley.

L'iniziativa nasce in seguito alla trasposizione cinematografica della serie tv. Con l'occasione, il sito di affitti online ha deciso di far vivere a qualcuno un'emozione indescrivibile. Ovviamente, l'Highclere Castle non sarà a disposizione sempre: sarà possibile prenotare solo per una notte, ovvero il 26 novembre prossimo, e solo per due fortunatissime persone.

Oltre a soggiornare al castello, i fortunati vivranno una vera e propria esperienza da reali. Potranno, infatti, cenare con un menu a tema all’interno della State Dining Room, saranno serviti dal maggiordomo e potranno sorseggiare un delizioso cocktail comodamente seduti in uno dei sontuosi saloni della tenuta. E al mattino del giorno dopo ci sarà una ricca colazione, condita con un tour del castello.

Ma come fare per partecipare? Le prenotazioni apriranno alle ore 13:00 del 1 ottobre prossimo. Il soggiorno ha un costo di 170 euro. "Per me è un privilegio e un piacere assoluto chiamare Highclere Castle casa mia e sono felice di poter condividere tramite Airbnb un soggiorno davvero unico. Highclere Castle appartiene alla famiglia Carnarvon dal 1679 e ha una storia ricchissima", ha affermato l'attuale residente.