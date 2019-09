Usa, lascia il lavoro per cercare il cane scomparso: lo ritrova dopo 2 mesi

Questa storia arriva dal Montana, dove Carole e Verne King, moglie e marito residenti nello Stato di Washington, erano andati per una vacanza insieme al loro amato cane Katie, una femmina di border Collie di 7 anni.

La coppia aveva preso una stanza in un hotel di Kalispell vicino a Glacier National Park, ma proprio da qui Katie era scappata, spaventata da un brutto temporale. La scomparsa di Katie aveva gettato la coppia nella disperazione: le ricerche erano partite immediatamente, ma nei dintorni c'erano molti boschi e di lei non c'era nessuna traccia.

Carole e Verne, però, non hanno mai mollato e hanno percorso ogni strada per poter riportare a casa Katie. Carole ha lasciato il lavoro per potersi dedicare completamente alle ricerche, sono stati stampati e distribuiti centinaia di volantini, sono stati pubblicati annunci, è stato portato sul posto del letame (odore familiare per Katie), sono state utilizzate telecamere speciali per il rilevamento di animali e occhiali per la visione notturna.

Dopo 57 giorni di estenuanti ricerche è avvenuto il miracolo. Un coltivatore della zona ha chiamato i King, segnalando di aver avvistato Katie, riconosciuta proprio grazie ai volantini.

Quando Carole e Verne hanno finalmente potuto riabbracciare la loro cagnolina, l'hanno ritrovata dimagrita di 12 chili, provata ed affamata. Ora Katie si sta riprendendo, grazie ad una dieta speciale e all'amore della sua famiglia.

(Credits photo: Facebook/Katie is Home)