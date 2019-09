Ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Brad Pitt

Dopo la fine del suo matrimonio con la collega Angelina Jolie, a Brad Pitt sono stati attribuiti tantissimi flirt. Adesso, però, pare che l’attore abbia davvero una nuova fiamma, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Si tratterebbe della designer di gioielli, nonché guru spirituale, Sat Hari Khalsa. Come riporta il Daily Mail, l’attore è stato avvistato insieme a lei all’after party del suo ultimo film “Ad Astra”. In questi giorni, inoltre, il settimanale Chi ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, seduti l’uno accanto all’altro e sorridenti.

Di Sat Hari Khalsa non si hanno molte notizie: è americana, ha 50 anni e da piccola ha studiato in un collegio in India, paese nel quale ha vissuto fino all’età di 18 anni. Secondo i rumors pubblicati sui tabloid, i due in realtà si sarebbero frequentati per un breve periodo già nell’ottobre del 2018. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto durante il Silverlake Conservatory of Music Gala, un evento annuale organizzato dalla band rock Red Hot Chili Peppers. Khalsa in passato è stata la guida spirituale del cantante del suddetto gruppo, Anthony Kiedis, ed è per questo motivo che ha partecipato alla serata.

È davvero lei la nuova fiamma di Brad Pitt? Non resta che attendere ulteriori notizie in merito.