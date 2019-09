Ecco chi è il protagonista di uno dei meme più usati sui social

Probabilmente ad ognuno di noi sarà capitato, almeno una volta, di utilizzare sui social il meme conosciuto con nome di "The Blinking Guy” (“Il tizio che batte gli occhi”), che è certamente uno dei più virali del web.

Ebbene, qualche giorno fa il protagonista di quella GIF è uscito allo scoperto. L'ha condivisa per la prima volta su Twitter, dichiarando: "Ciao Internet! Io sono Drew e questa è la mia faccia!". Ma non lo ha fatto per la fama, anzi. Dietro la sua rivelazione, c'è una nobilissima causa. Ed è stata proprio lui a raccontarla...

Hi Internet! I'm Drew and THIS IS MY FACE.



If this GIF has ever brought you joy in the past, I humbly ask you to consider making a donation to the National MS Society. It would mean a lot to me and to those I know affected by the disease!



Donate at https://t.co/vf6ItTacgR pic.twitter.com/VaFbgOKrV2 — Drew Scanlon (@drewscanlon) 19 settembre 2019

Anche se in molti avevano pensato che quel volto appartenesse ad un attore (qualcuno pensava a Cary Elwes, qualche altro a Michael C. Hall), si tratta invece di un comune ragazzo americano di 33anni, Drew Scanlon. Come ha raccontato alla Cbs di San Francisco, quella famosa espressione fu registrata casualmente e pubblicata su Youtube nel 2013, quando faceva parte di un gruppo di videogamers online. Nessuno poteva immaginare che sarebbe diventata così virale.

La diffusione (fuori controllo) della sua immagine in rete in parte ha spaventato il ragazzo, che ha raccontato: “I miei amici mi dicevano: mia mamma mi ha appena inviato questa GIF, ma non sa nemmeno chi sei”. Ma forse oggi potrebbe avere un senso.

Di recente a due amici di Drew è stata diagnosticata la sclerosi multipla, così il ragazzo ha pensato di sfruttare la notorietà di quel meme per lanciare una raccolta fondi da destinare ad una società per la ricerca su questa malattia. Nel suo post il ragazzo scrive: "Se questa GIF ti ha mai fatto ridere in passato, ti chiedo umilmente di prendere in considerazione l'idea di fare una donazione alla National MS Society. Significherebbe molto per me e per quelli che conosco colpiti dalla malattia!".

La raccolta sta andando molto bene e l'obiettivo fissato a 35mila dollari è stato quasi raggiunto. ma oltre alle donazioni, Drew sta ricevendo anche tantissimi messaggi di sostegno che confermano: “Questo è il miglior modo per usare la fama”.