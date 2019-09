La soluzione geniale di Japan Arlines per chi non vuole sedersi vicino ai bambini

Può succedere che durante un volo aereo ti capiti il posto accanto a un bambino. Questa cosa a non tutti piace. La maggior parte delle volte stanno buoni, ma se piangono e urlano perché hanno paura cosa facciamo? La trovata della Japan Arlines ha lo scopo di evitare questi inconvenienti. In pratica, quando prenoti online un volo della compagnia hai la possibilità di vedere una mappa che indica le sedute occupate dai bambini.

Ecco come funziona questo nuovo sistema di prenotazione: "I passeggeri che prenoteranno i loro posti sul sito Web di Japan Airlines vedranno un’icona che segnalerà i posti già riservati a bambini che hanno tra gli otto giorni e i due anni". Semplice: se non vuoi avere accanto una piccola creatura urlante, scegli il posto a lei più lontano.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD