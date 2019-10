Ecco lo zapote nero, il frutto che sa di cioccolata... per davvero

Gli alimenti più salutari, quelli che fanno bene al nostro organismo, spesso non sono buonissimi al gusto. Ma c'è un'eccezione. Si tratta dello zapote nero, un frutto originario America meridionale, conosciuto già all'epoca dei Maya, degli Inca e degli Aztechi per le sue proprietà nutritive. Questo alimento, oltre a fare benissimo, è anche buonissimo: il suo gusto è molto simile a quello del cioccolato!

La sua forma è tonda o leggermente allungata, la sua buccia è verde e l'interno marrone scuro. La polpa è morbida e può essere spalmata senza troppe difficoltà su una bella fette di pane. A differenza di quello prodotto industrialmente, lavorato con zucchero, grassi e conservanti, lo zapote nero alias cioccolato è buono così al naturale. È ricco di proprietà antiossidanti, e in antichità era utilizzato per problemi gastrointestinali, per il mal di testa e come antisettico. Insomma, non un semplice frutto, ma un vero e proprio toccasana... per corpo e palato!

Finalmente gli amanti del cioccolato (cioè tutti) potranno gustare un bel cucchiaio di crema spalmabile senza sentirsi in colpa.