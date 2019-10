Gigi Hadid salva la sfilata di Chanel da una finta modella

È successo ieri a Parigi, durante l’ultima sfilata di moda organizzata dalla celebre maison Chanel: proprio sul più bello, quando tutte le modelle sono uscite in passerella per l’overview finale, una donna in tailleur di lana bouclé è schizzata in mezzo a loro, mescolandosi come se niente fosse tra le mannequin. A salvare la sfilata Chanel primavera estate 2020 ci ha pensato però la bellissima Gigi Hadid, che ha subito invitato la donna a uscire di scena, salvando così la situazione in grande stile.

L’intrusa era riuscita infatti a percorrere qualche metro sul catwalk insieme alle altre modelle, sotto gli occhi attoniti di invitati e addetti ai lavori. Senza esitazione, l’ospite si è però trovata di fronte una fermissima Gigi Hadid che, senza la benché minima esitazione, l’ha accompagnata verso l’uscita. L’identità della finta modella è stata poi resa nota: si tratta infatti della comica e youtuber Marie S’Infiltre – un nome, una garanzia insomma – ovvero la francese Marie Benoliel, seguita su Instagram da oltre 195mila follower.

Il momento in cui la Gigi Hadid blocca la performance improvvisata è stato immortalato da vari ospiti presenti allo show Chanel, tra cui l’attore e musicista Tom Prior, che ha subito pubblicato online il video e la rapper Cardi B, che ha raccontato le gesta della modella all’agenzia di stampa WWD: “Ho amato lo show – ha detto Cardi B – mi sono un po’ spaventata quando la ragazza è salita in passerella”... ma tutto è bene quel che finisce bene.