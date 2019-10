Trova polvere bianca sul banco, prof pensa sia cocaina e chiama i Carabinieri: era aspirina sbriciolata

Un professore dell'istituto Spinelli di Sesto San Giovanni, ha fatto un clamoroso errore. Ha temuto che i suoi alunni facessero uso di droga in classe, perché ha trovato un'aspirina sbriciolata e ha creduto che fosse una dose di cocaina. Ecco quello che è successo.

La mattina di mercoledì 2 ottobre, un alunno con il braccio ingessato, probabilmente dolorante, ha chiesto al compagno di banco un'aspirina. Il compagno ha rovistato nella borsa, ha tirato fuori parecchie cose e alla fine ha trovato l'aspirina, che però non era propria integra. Nel prenderla, il ragazzo l'ha fatta cadere sul banco, praticamente in polvere. In quel momento è passato l'insegnante e ha chiamato subito i Carabinieri.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno constatato che non si trattava di cocaina, ma di una semplice e banale aspirina, ripristinando così la calma in classe. Non è stato preso nessun tipo di provvedimento. Immaginiamo però l'ilarità che l'episodio deve aver scaturito tra gli alunni. Una vicenda che racconteranno per molto tempo.