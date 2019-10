Bimbo accetta la sua malattia grazie ad un cane: la storia commuove il web

Questa storia che ha commosso il web arriva dall'Arkansas, Stati Uniti. Il protagonista è Carter Blanchard, un bimbo di 8 anni affetto da vitiligine.

La malattia di Carter è stata diagnosticata quando il bimbo frequentava l'asilo, ma le macchie bianche, dovute alla locale assenza di melanina, col tempo sono diventate sempre più evidenti sul suo viso, facendo crescere inevitabilmente nel piccolo il disagio per il proprio aspetto. Carter, nonostante tutti gli aiuti, ha cominciato a sentirsi sempre più triste e solo. Un giorno, tornando da scuola, ha detto a sua madre, Stephanie Adcock: "Odio il mio viso e odio il mio aspetto".

Tutto è cambiato quando Stephanie, navigando sui social network, si è casualmente imbattuta nelle foto di un cane speciale, dall'aspetto decisamente simile a quello di suo figlio. Si trattava di Rowdy, un labrador di 13 anni affetto da vitiligine, con delle vistose macchie bianche intorno agli occhi. Il cane, proprio per il suo aspetto, aveva guadagnato un grande seguito in tutto il mondo.

Rowdy si trovava in un altro stato, l’Oregon, ma Stephanie non si è data per vinta. Pensando che il loro incontro avrebbe potuto aiutare Carter, ha fatto di tutto perché avvenisse e così è stato. L'incontro di queste due "anime gemelle" è stato magico: è stato come se i due si conoscessero da sempre e la loro amicizia ha fatto capire a Carter che il suo aspetto non è "diverso", ma "speciale".

L'effetto di quella amicizia sul bambino è stato così curativo che la madre di Carter e la proprietaria di Rowdy hanno deciso di trovare il modo per rendere più frequenti i loro incontri.

