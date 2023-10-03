Nino Frassica, sospesa la ricompensa di 5mila € per il gatto smarrito

3 Ottobre 2023

Diversi giorni fa sono cominciate le ricerche di Hiro, il gatto Sacro Birmania di proprietà di Nino Frassica, smarrito durante le riprese di Don Matteo 14 a Spoleto. l’attore ha lanciato diversi appelli sui social, promettendo una ricompensa di 5mila euro, che però adesso è costretto a ritirare a causa della confusione che la cifra aveva creato e che comunque fino ad oggi non ha portato a nessun risultato.

“Ringraziamo comunque tutte le persone che si sono adoperate per portarci Hiro a casa, ma in questo momento è necessaria un po’ di tranquillità. Il gatto è molto spaventato, quindi con tutta la confusione si nasconde ancora di più. La taglia per il momento è sospesa in modo che si calmino le acque“, scrive l’attore in un post di Instagram.

La moglie, Barbara Exignotis, aveva anche parlato della difficile situazione che lei e suo marito stanno vivendo a causa della scomparsa del loro gatto Hiro, sul suo profilo Instagram. In questi giorni non stanno mancando i momenti di angoscia a causa della mancanza del loro compagno di avventure.

Il dolore per lo smarrimento di Hiro si estende a tutta la famiglia, tanto che l’altro gatto della coppia, Cookie, sta male e non mangia da giorni. “Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro”, scrive la donna sul social.

La vicina, responsabile della fuga del gatto Hiro di Nino Frassica, ha suscitato l’ira della moglie dell’attore, la moglie dell’attore ha raccontato di considerare Hiro come un figlio e di essere profondamente addolorata per la sua scomparsa: “A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni. Intanto vi ringrazio per il supporto”.