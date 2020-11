Il deposito di smistamento di Burago di Molgora festeggia la sua AMAZON STAR

Da oggi in radio sentirete delle voci nuove, saranno quelle delle “Amazon-Star”.

Prima di tutto… sapete chi è una Amazon-Star?

Semplice: è un dipendente di Amazon, votato dai colleghi, che per essersi distinto per il suo spirito collaborativo sul lavoro e non solo, è stato premiato con un regalo speciale!

Qualche settimana fa infatti Amazon ha lanciato in tutti i suoi centri logistici in Italia un contest con l’obiettivo di raccontare le storie eccezionali dei suoi dipendenti che quest’anno si sono particolarmente distinti sul pasto di lavoro per aiutare i colleghi o per dare un contributo importante alla comunità.

L’iniziativa #AmazonStar ha riscosso grandissimo successo. Grazie alla partecipazione di moltissimi dipendenti sono emerse tante bellissime storie legate ai candidati nominati e ora è giunto il tempo di festeggiarli e premiarli.

Quindi ecco la prima Amazon-Star: si tratta di Michele, del deposito di smistamento di Burago di Molgora.

I colleghi che l’hanno nominato hanno detto di lui che “è fantastico… un dispensatore di sorrisi, una persona energica!”. Uno che ti mette subito a tuo agio, tanto che una collega ricordando proprio il suo primo giorno di lavoro e il primo incontro con Michele ha raccontato “…quando si arriva in Amazon è tutto nuovo e invece lui mi ha fatto subito capire che qui siamo un team”.

Questa nomination è un abbraccio di gratitudine da parte dei colleghi per Michele che ha recentemente perso molte cose in un trasloco. Userà il premio ricevuto per ripartire con tutta la famiglia... la moglie, i quattro figli e il gatto Poldo!

Complimenti e in bocca al lupo Michele.