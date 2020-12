Il centro di smistamento di Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo festeggia la sua #AMAZONSTARS

In queste settimana in radio vi stiamo presentando delle persone speciali: si chiamano #AmazonStars

Le #AmazonStars sono dipendenti di Amazon, votati dai colleghi, che per essersi distinti per il loro spirito collaborativo sul lavoro e non solo, sono state premiate con un regalo speciale!

Qualche settimana fa infatti Amazon ha lanciato in tutti i suoi centri logistici in Italia un contest con l’obiettivo di raccontare le storie eccezionali dei suoi dipendenti che quest’anno si sono particolarmente distinti sul posto di lavoro per aiutare i colleghi o per dare un contributo importante alla comunità.

L’iniziativa #AmazonStars ha riscosso grandissimo successo. Grazie alla partecipazione di moltissimi dipendenti sono emerse tante belle storie legate ai candidati nominati. In questo periodo stiamo contribuendo anche noi a festeggiarli!

La Amazon Star di questa settimana è Michela, del centro di smistamento di Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo. Due le sue grandi passioni: la "psicologia della comunicazione" e lo studio del linguaggio del corpo

I colleghi che l’hanno nominata hanno detto di lei che “Michela è molto attiva sia dove lavora, sia fuori... Vestendosi da clown va in ospedale per portare un po' di gioia ai bambini che hanno problemi". Michela ha dato il suo importante contributo anche durante l'emergenza sanitaria e per ringraziarla per tutto quello che ha fatto i suoi colleghi hanno pensato di regalarle un corso per approfondire la sua passione: la comunicazione.

Godetevi la felicità della #AmazonStars della settimana nel video della consegna della sorpresa che ha ricevuto in questi giorni da Amazon e dai suoi colleghi!

Complimenti Michela e… buon corso!