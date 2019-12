L'anteprima dell'intervista di Michelle Hunziker a 105 Friends

Michelle Hunziker è stata ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

Michelle è tornata con la nuova stagione di All Together Now. Ecco cosa ha raccontato: "La prima puntata è stata super, vuol dire che il pubblico si diverte a fare festa. Noi siamo un game show musicale, il concorrente che vincerà porterà a casa 50.000 euro. I concorrenti arrivano da tutta Italia, possono fare qualsiasi mestiere. Uno arriva, canta davanti a 100 esperti musicali e poi possono tornare alla propria vita."

