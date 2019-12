L'anteprima dell'intervista di Biagio Antonacci a 105 Friends

Biagio Antonacci è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

All'inizio dell'intervista, il cantante ha sottolineato quanto sia bella l'imprevedibilità delle cose: "Nella nostra vita, le cose che non stiamo facendo e non sappiamo sono le migliori. Le cose non preparate, non previste, le facciamo più liberi."

Per vedere l'intervista integrale di Biagio, segui il nostro canale Youtube: la troverai a questo link!