Cristina D'Avena a 105 Friends: "Il doppiaggio mi piace, è un'esperienza da ripetere!"

Cristina D'Avena è stata ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

La cantante ha doppiato un personaggio nel film Playmobil: The Movie. Ecco cosa ha raccontato: "Interpreto la Fata Madrina, doppio la sua voce, ma canto anche la sua canzone. Il mio compagno di viaggio è J-Ax. Lui interpreta l'imperatore, il cattivo della situazione e canta anche lui."

Cosa ne pensa del doppiaggio? "Il doppiaggio è bellissimo, un'esperienza da ripetere, anche se questa per me non era la prima volta. A volte è difficile, perché il cartone animato non è umano, quindi bisogna ben capire come interpretare il personaggio, ma una volta entrati è un'esperienza bellissima."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Cristina D'Avena a 105 Friends!