Pierfrancesco Favino a 105 Friends per presentare il film Hammamet

Pierfrancesco Favino è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

L’attore ha interpretato Craxi nel nuovo film di Gianni Amelio, Hammamet: “E’ quello che mi piace fare, mi piace perdermi in quello che faccio. Ho studiato per farlo. Per questo film, ciò che lo precede è quello che sappiamo del personaggio, ci sono tante cose che le persone si ricordano di lui. Poi c’era una memoria personale del personaggio. La cosa più bella è stata contattare cose della mia storia attraverso lui.”

La pellicola racconta più la storia personale, quanto più quella politica del “Presidente”. Ecco cosa ha dichiarato Pierfrancesco: “La storia del politico non la racconta un film, la si sa già e c’è chi ne parla ancora, tentando di discutere di quel periodo storico. Quello che interessava Amelio e me era capire che tipo di uomo c’era dietro al politico. Stiamo assistendo alla caduta di un uomo verso la sua fine.”

Bisogna conoscere la storia di Craxi per guardare Hammamet? “Non per forza. Stiamo parlando di un uomo che perde potere, ma non solo nel senso politico, ma anche del proprio corpo e vita.”

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Pierfrancesco Favino a 105 Friends.