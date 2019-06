I Modà a 105 Friends: l'annuncio del nuovo singolo

I Modà sono stati ospiti di Tony e Ross a 105 Friends!

Il frontman della band, Kekko, ha spiegato che la loro non è una reunion, ma un ritorno: "Le notizie ufficiali le abbiamo sempre date sui nostri social, non abbiamo mai detto che ci siamo separati."

Il 21 giugno esce il loro nuovo singolo: "Il primo giorno d'estate, ci sembrava romantico. Si chiama "Quel sorriso in volto", è una canzone per limonare. D'estate, ci sono un sacco di tormentoni e noi per uscire da questo giro, abbiamo fatto questa canzone. Sarà molto romantica, ma non so se è in stile Modà."

I Modà sono davvero una band molto affiatata, infatti hanno dichiarato: "La cosa migliore di questa band è che da sempre c'è molto rispetto dei ruoli. Io scrivo e compongo e lavoro in autonomia e anche loro hanno autonomia per il suono, il recording. Questa cosa ci ha portato un vero equilibrio."

Guarda il video per ascoltare cosa hanno raccontato i Modà a 105 Friends!