Federico Zampaglione dei Tiromancino a 105 Friends: "Vento del Sud è una canzone luminosa"

Federico Zampaglione dei Tiromancino è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

Il suo nuovo singolo si chiama Vento del Sud. Ecco cosa ha raccontato Federico: "Questa è una canzone diversa, ho ripreso diverse sonorità reggae più classiche. Sono cresciuto con Marley, questo è un happy reggae con richiami agli anni '80, dedicato al vento del Sud, che abbiamo aspettato tanto quest'anno. Parlo di quel calore vero. Questa è una canzone luminosa."

C'è un tour in programma per i Tiromancino? "Adesso ricomincia. Abbiamo fatto un tour nei teatri con l'orchestra, è andato benissimo e ora riprendiamo a Senigallia e poi con la data dell'1 luglio a Roma, ci sarà anche Alessandra Amoroso e altri ospiti a sorpresa. Non vedo l'ora di tornare a Roma."

Federico, infine, ha spiegato da dove deriva il nome del gruppo Tiromancino: "Sul finire degli anni '80 avevamo una band che si chiama Dirty Trick, abbiamo fatto le musiche per un regista di B-Movie che imitava i film americani, per sua scelta. Fece un plagio divertente di Flashdance per cui abbiamo fatto le musiche e la casa discografica ci disse di trovare un bel nome in italiano, perché se il film andava bene ce lo ritrovavamo. Il film non è mai uscito, ma io ho preso il vocabolario e ho tradotto Dirty Trick."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Federico Zampaglione dei Tiromancino a 105 Friends.