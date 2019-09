Marina Pierri e Giorgio Viaro a 105 Friends per presentare FeST - Il Festival delle Serie TV!

Marina Pierri e Giorgio Viaro sono stati ospiti di 105 Friends da Tony e Ross per presentare FeST - il festival delle serie tv, che si terrà alla Triennale di Milano dal 20 al 22 settembre!

Una volta si parlava di fiction, oggi di serie tv. Qual è la differenza? "Ci sono una varietà di differenze: nella vecchia televisione, ogni episodio si autoconcludeva, oggi la trama è orizzontale, continua di episodio in episodio. Uno dei temi di FeST sarà proprio la differenza tra fiction e serie tv, quando, in realtà non c'è nessuna differenza."

Le serie tv stanno diventando sempre più popolari tra il pubblico, superando, a volte anche i film: "Penso sia difficile spiegare perché le serie tv sono diventate un fenomeno così importante. Con le piattaforme digitali ognuno può gestirsi il suo tempo, si può guardare un solo episodio, ma se ne possono guardare anche quattro. Ognuno può fare quello che vuole."

Quella di quest'anno è la seconda edizione di FeST: "Quest'anno abbiamo tre palchi ed è il nostro secondo anno. La location è importantissima, la Triennale, che ha creduto molto nel progetto. Ci sarà un main stage dove si alterneranno molte serie tv, una vetrina sul futuro, con delle clip e qualche anteprima."

Vi aspettiamo a FeST - Il festival delle serie tv dal 20 al 22 settembre alla Triennale di Milano!