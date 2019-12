Geolier a 105 Mi Casa: "A Napoli c'è moltissima arte"

Geolier è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper è del 2000, quindi è riuscito a fare successo da giovanissimo: "Prima non c'era il telefono, Youtube e queste cose qua. Prima chi sfondava era perché era davvero bravo" e poi ha aggiunto: "Il successo è arrivato dopo Secondigliano. Il video è stato girato con una telecamera da venti euro e anche il brano è stato registrato in camera."

Com'è nata la passione della musica di Geolier? "In realtà già da piccolo mi piaceva il mondo dell'hip hop, poi ho iniziato a fare rap in strada."

Il rapper reputa che essere di Napoli sia stato importante per la sua formazione artistica: "Vivere a Napoli è avere un passo in più su tutto. Io sono napoletano e posso parlare anche con gli alieni, anche nella musica, a Napoli c'è moltissima arte. Arriva per la voglia di uscire dalla situazione che c'è."

Guarda il video per ascoltare le parole di Geolier ai microfoni di 105 Mi Casa.