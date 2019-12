Giusy Ferreri a 105 Mi Casa: "Avevo l'esigenza di parlare di un momento perfetto, da vivere qui e ora"

Giusy Ferreri è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il nuovo singolo di Giusy si chiama Momenti Perfetti. Ecco cosa ha raccontato: "Momenti Perfetti è un brano che era nel cassetto dall'anno scorso, è un brano che ho voluto far maturare dentro di me perché qualcosa è cambiato dall'anno scorso. Gran parte del testo è cambiato perché ho sentito questa ispirazione, l'esigenza di parlare di un momento perfetto da vivere qui e ora."

Com'è andato il 2019? "Direi molto bene, sono contenta. Posso dire che non solo nell'ultimo anno, ma proprio negli ultimi 3 sono riuscita ad unire gratificazioni dal punto di vista artistico e personale, sentimentale. Sono sempre stata abbastanza squilibrata, ora invece tutto torna. Sto bene, è come se avessi trovato la giusta quadra."

Nel 2020 inizia il tour della cantante, che parte da Milano: "Sarà uno spettacolo semplice, ci concentreremo sul discorso musicale, per cui per quanto riguarda la scenografia, ci stiamo pensando adesso, ma punterò sulla semplicità e su qualche messaggio, qualcosa che si identifichi in argomentazione più che su un carico di cose belle da vedere. Sono delle ambientazioni contenute, per cui l'idea di pensare a qualcosa di sfarzoso non c'è."

