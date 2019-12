Annalisa a 105 Mi Casa Live: il video dello showcase!

Annalisa è stata protagonista dello showcase di 105 Mi Casa Live del 9 dicembre!

La cantante, il 4 maggio 2020, festeggerà con i suoi fan in un concerto speciale: "La notizia è freschissima. Abbiamo dato l'appuntamento al 4 maggio al Fabrique, ci sarà questo party sulla luna, una festa e concerto, che inizia questa nuova avventura. Magari ci sarà anche altro da festeggiare."

A che punto è dell'album? "Più del 70%, è questione di piccolissime cose da capire, magari una collaborazione in più. Ma il disco è lì. Sono molto contenta, ci ho messo l'anima, il cuore, lo stomaco e tutto. Spero che piaccia, ho messo tutto quello che potevo."

Il singolo estivo di Annalisa è stato Avocado Toast: "In realtà l'anticamera del disco è Vento sulla luna. Avocado Toast è uscita perché quest'estate non era ancora il momento di esplicitare quello che sarà. Quindi è stato un appetizer: sto lavorando, questa è una delle cose, un po' strana e divertente. Abbiamo trovato un modo per cominciare e adesso Vento sulla luna è il primo vero passo verso il disco."

Guarda il video per rivedere Annalisa a 105 Mi Casa Live.