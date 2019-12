L'anteprima di Vegas Jones a 105 Mi Casa

Vegas Jones è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Come vive il Natale il rapper? "Sono in giro tutto l'anno, almeno sto con la famiglia. Magari non ho l'occasione di vederli sempre, almeno li vedo, è un bel momento."

Follia del mattino è il suo ultimo singolo, tratto dall'album La Bella Musica, uscito a novembre: "Sta andando bene, sopra le mie aspettative. Ho fatto un disco che voleva parlare alla gente e tanta gente mi sta parlando. Quello che ho fatto con la gente, loro lo fanno con me, mi restituiscono le parole."

Il titolo può sembrare pretenzioso, ma deriva tutto dalla spontaneità di Vegas Jones: "Può sembrare pretenzioso, non ci avevo pensato. E' davvero tutto molto spontaneo. Il titolo è stato battezzato nel mio scorso progetto, con una barra a cui non avevo più pensato. Ma alcuni fan me l'hanno fatto notare."

