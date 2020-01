L'anteprima di Alfa a 105 Mi Casa

Alfa è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il cantante ha parlato di come è arrivato al successo: dal suo canale Youtube, che vedeva come un diario personale, fino alla pubblicazione di Cin Cin, che è diventata subito una hit. Alfa si è anche esibito nel suo primo Mi Casa Mash up!

