Rocco Tanica a 105 Mi Casa per presentare il libro "Lo sbiancamento dell'anima"

Rocco Tanica è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa.

Il suo ultimo libro, Lo sbiancamento dell'anima, è uscito il 3 dicembre: "Il titolo l'ho coniato una sera che, siccome facevo fatica a dormire, ero lì che girellavo nei meandri della mente. Ad un certo punto mi è venuto in mente e mi sembrava una discreta idea e per come è successo con alcune idee, ho acceso la luce e ho segnato tutto sul telefono."

Cosa si trova in questo libro? "Nel libro ho messo dentro un ponderoso insieme di racconti, con 55 capitoli: 45 di pura cronaca e cose buffe, altre meno buffe, ma tutte vere. Dai miei 5 anni fino all'altro ieri."

Rocco ha anche raccontato uno degli episodi più divertenti: "C'è un episodio che mi piace ricordare, si chiama "oltranza", dove racconto che mi è toccato essere grato a una certa persona, anche se non è proprio simpatica. Questa persona è Sting. Accade che il 2 aprile 1980 vado a vedere il primo concerto dei Police a Milano. Mi godo il concerto e alla fine riesco a infilarmi nel backstage. Mi trovo un artiglio sulla faccia del manager italiano di Sting che mi spinge per terra."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Rocco Tanica ai microfoni di 105 Mi Casa!