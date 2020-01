L'anteprima di Brunori Sas a 105 Mi Casa

Brunori Sas è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Cip! è il suo nuovo album. Quanto ci ha messo a prepararlo? "In realtà in poco tempo rispetto ai miei tempi, anche se sono passati tre anni dal lavoro precedente. Era un mio desiderio metterci poco, cercare di essere rapidi in un mondo rapido senza perdere il senso delle cose. Il mondo va a talmente tanta velocità che poi magari scrivi cose che sono già passate."

