L'anteprima di Diodato, intervistato a 105 Mi Casa!

Diodato, vincitore di Sanremo 2020, è stato intervistato da Max Brigante a 105 Mi Casa!

Come sta vivendo i primi momenti dopo la fine del Festival? "Sto bene, sto cominciando a realizzare. È stato pazzesco, ho delle giornate in cui mi sembra di essere tornato alla vita reale, poi leggo dei messaggi e piango per l'emozione. Mi scrivono delle cose incredibili."

