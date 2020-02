L'anteprima di Ghali a 105 Mi Casa!

Ghali è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper ha raccontato di aver lavorato sodo al suo secondo album, DNA: "Dopo il tour nei palazzetti mi sono fermato e ho detto "e adesso?", ho chiuso un capitolo della mia vita. L'unica cosa da fare era il tour europeo, che ho fatto durante l'estate nei festival. Tutto questo senza avere della musica in serbo. E un artista senza scrivere e qualcosa da parte si sente perso. Questo per me è stato il "periodo buio" dell'anno. Abbiamo viaggiato tanto, raccolto un sacco di materiale e incontrato tanti producer. Mi sono svegliato una mattina e si è accesa una scintilla. Ho scritto nel gruppo "da qui a 20 giorni chiudetemi in studio, sta per succedere" ed è successo."

Vuoi vedere l'intervista integrale? La trovi a questo link, sul canale YouTube di Radio 105!