Madman a 105 Mi Casa: " La mia soddisfazione è essere cresciuto con le persone che lavorano con me da una vita"

Stasera, a 105 Mi Casa con Max Brigante, c'era Madman!

Da poco è uscito MM vol.3, il suo nuovo mixtape, considerata una continuazione dei primi due. Perché un altro mixtape e non un album? "Perché è una saga, siamo al terzo volume e ha già la peculiarità che il vero fan si è affezionato e lo paragona ai primi due. Poi io lo scrivo più a cuore leggero. Infine è un prodotto proprio rap, è come un disco tutto inedito, seguo il filone d'oltreoceano, do spazio al producer emergente, al featuring."

Madman quest'estate sarà in tour in giro per l'Italia. Ecco cosa ha raccontato: "Per adesso sono sette date confermate. Porto tutto il mixtape nuovo, in quanto mixtape rende un sacco dal vivo, dato che è molto scorrevole."

Ormai sono molti anni che il rapper è uno dei rappresentati della scena musicale italiana: "Sono arrivato all'età in cui ci pensi e sei sempre grato, vuoi sempre aiutare gli altri a farcela. La mia soddisfazione è essere cresciuto con le persone che lavorano con me da una vita. Ci penso, sono grato, spero che mi abbia premiato la costanza e la coerenza artistica, mi sono sempre divertito nel mio."

Guarda il video per ascoltare le parole di Madman a 105 Mi Casa.