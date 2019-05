The Kolors a 105 Mi Casa: "Con Pensare male abbiamo raccontato le nostre insicurezze"

I The Kolors erano ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il gruppo ha duettato con Elodie in Pensare male. Ma pensano mai male di loro internamente nella band? "L'ultima volta due minuti fa, internamente pensiamo malissimo ma poi sfocia sempre in un abbraccio" e poi ha aggiunto: "Non ci aspettavamo assolutamente questo successo. Secondo noi è piaciuto il raccontarsi e mettersi a nudo, aspettandosi un brano dove dici che tutto è figo, invece abbiamo raccontato le nostre insicurezze. Con Elodie ci siamo trovati umanamente vicini."

Quali sono per Stash le canzoni da suonare assolutamente con la chitarra a un falò? "Battisti vince sempre, al falò bisogna fare per forza La canzone del sole, è la prima che si impara a fare con la chitarra. La prossima canzone è Wonderwall, che non si può cantare con le parole giuste. Amici di chitarra da falò, la terza è più alta, Albachiara di Vasco Rossi."

I The Kolors sono impegnatissimi per questa estate, infatti hanno dichiarato: "Tantissime date, eventi radio, festival estivi. Quella è la nostra vacanza estiva, bisogna anche lavorare, ma quello per noi è un bel momento per noi, stiamo sempre insieme."

