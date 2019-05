Max Pezzali a 105 Mi Casa: "Quello che si può fare con la ricerca è incredibile"

Stasera, ospite a 105 Mi Casa con Max Brigante, c'era Max Pezzali!

Il cantante ha parlato di un'iniziativa di cui è un nuovo testimonial: "Per quest'anno, insieme al gruppo San Donato Foundation, sono testimonial della loro campagna del 5x1000 per la ricerca sulle malattie cardiovascolari. Hanno un centro d'eccellenza a San Donato Milanese appunto specializzato, c'è un sacco di tecnologia sulla ricerca lì" e poi ha aggiunto: "Le malattie cardiovascolari rappresentano la maggior causa di morte in Italia: l'unico modo per ridurre uno dei più grandi killer nel pianeta sta nella ricerca e nella prevenzione."

Max ha avuto anche la possibilità di andare in ospedale a vedere come funziona la ricerca sulle malattie cardiovascolari: "Tramite la fondazione sono andato all'ospedale e ho visto con i miei occhi cosa si può fare con la tecnologia e la ricerca. Si può vedere in 3D un cuore di un paziente, e i chirurghi possono prepararsi prima per avere anche delle contromosse. Quello che si può fare con la ricerca è incredibile."

Cosa prevede il futuro di Max Pezzali? "Sto preparando delle canzoni nuove, sto guardando le prime cose per un album che, a questo punto, uscirà nel 2020."

