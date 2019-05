Michelle Hunziker a 105 Mi Casa: "Sono una matta completa"

Stasera, a 105 Mi Casa, Max Brigante ha intervistato Michelle Hunziker.

La conduttrice ha raccontato come si è trovata a lavorare con J-Ax nella sua canzone trap, Michkere: "Io sono una matta completa, non me ne frega niente. Se uno deve farlo lo deve fare" e poi ha spiegato: "Auri all'inizio non ci credeva, lei mi stima molto, ma questo è un ambito diverso. Quando l'ha sentito era felicissima, le piccole invece hanno imparato a fare il dissing con il dito."

Michelle ha dichiarato di essere molto legata a sua figlia, Aurora Ramazzotti: "Aurora è il mio angelo, abbiamo un rapporto pazzesco. Se prima era un rapporto madre/figlia, dove ero molto severa, ora sono ancora una madre, ma usciamo insieme e ridiamo un sacco."

Parlando del suo nuovo programma, All Together Now, la Hunziker ha spiegato di aver avuto dei dubbi all'inizio, ma di essere felice del risultato: "Il muro dei 100 esperti è lì davvero, io avevo paura, non sapevo come farli divertire e farli sentire una squadra. Invece non c'è stato nessuno che si lamentava, è proprio una festa" e ha aggiunto: "Ho avuto un'emozione quando me l'hanno spiegato, ho avuto la sensazione che quel programma mi piaceva. Avevo il dubbio, però, su come trovare i tecnici così bravi."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Michelle Hunziker a 105 Mi Casa!