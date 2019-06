Benji & Fede a 105 Mi Casa: il video dello showcase

Benji & Fede sono stati protagonisti di uno speciale showcase a 105 Mi Casa con Max Brigante!

Da qualche giorno è uscito il loro nuovo pezzo, Dove e Quando. Ecco cosa hanno raccontato Benji e Fede: "Abbiamo scritto questo pezzo, ci siamo resi conto che ci piaceva molto. Siamo molto legati a questa canzone, parla metaforicamente di quello che abbiamo passato. Quando incontri una persona, una ragazza in questo caso, pensi che ci potresti stare bene ma non riesci a lanciarti."

Il duo si era preso qualche mese di riposo dagli impegni musicali, ma non ha mai smesso di lavorare: "Siamo sempre stati insieme anche durante la pausa. Abbiamo lavorato molto in studio a questa canzone e ad altre. Sono 9 anni che stiamo insieme musicalmente, ma in questi tre mesi abbiamo legato tantissimo, sembravamo due fratellini."

Erano tranquilli di come sarebbe stato il ritorno sulla scena musicale? "Pensare di fare una pausa e lasciare le persone in stallo per tre mesi, non sai come andrà dopo, magari torni e non c'è nessuno. Invece è andata oltre le aspettative. Abbiamo avuto molta empatia anche con i ragazzi con cui stiamo lavorando."

Guarda il video per rivedere lo showcase di Benji & Fede a 105 Mi Casa.