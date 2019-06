Rkomi a 105 Mi Casa: "Stiamo scoperchiando il cassetto dei sogni"

Stasera, a 105 Mi Casa, con Max Brigante, c'era Rkomi!

Il nuovo singolo del rapper è Visti dall'alto, brano creato con la collaborazione di Dardust: "Penso sia stata la gente a far sì che il brano sia stato accolto. Non me l'aspettavo che sarebbe stato scelto come singolo. Ho semplificato un goccino la mia scrittura, sai che a me piace essere arzigogolato" e poi ha aggiunto: "Pensavo non fosse criptico. Avevo paura che il mio classico fan volesse il caos, ma alla fine in qualche modo c'è lo stesso."

Dopo il successo del suo album, Rkomi è pronto per partire in tour: "Abbiamo fatto disco d'oro in un mesetto. Non me l'aspettavo, sta andando tutto bene. Ora devo accompagnare il tutto con dei live, questo fine settimana sono al Nameless Music Festival. Farò l'apertura di un paio di date del Jova Beach Party, e altri eventi, ci sarà tanto hip hop e acustico. Sto trovando il mio disegno."

Il cantante, però, sente di avere bisogno di altri progetti da realizzare: "Stiamo scoperchiando il cassetto dei sogni, ma ce ne sono altri, continuano ad aggiugersene. Al momento ho necessità di adrenalina nella mia quotidianità, ne ho sempre avuto bisogno, e sono settimane che cerco di capire come canalizzare questa energia, facendo qualcosa per i più giovani, ma è la prima cosa che mi viene in mente: ho bisogno di un progetto che mi faccia crescere, ma che dia qualcosa anche agli altri."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Rkomi a 105 Mi Casa.