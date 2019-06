Lizzo a 105 Mi Casa: "Se brillo io possono brillare anche gli altri"

Lizzo è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa.

La cantante ha raccontato come ha iniziato la sua carriera: "Faccio musica da solista dal 2013, prima con un EP e un singolo" e poi, parlando del suo terzo album, Cuz I love you, ha raccontato "Questo è il mio album preferito tra quelli che ho fatto e ha dei featuring speciali, come con Missy Elliot. Lei è molto divertente, ama ridere, le leggende sono leggende perché sono persone pazzesche."

La cover dell'album rappresenta la stessa Lizzo completamente nuda. Ecco cosa ha dichiarato: "In questa cover c'è il mio disco. Prima abbiamo fatto uno shooting, ma lo abbiamo rifatto perché Less is More. Questa è la prima foto che abbiamo scattato, è la foto perfetta perché sono perfettamente vulnerabile ma anche forte. Quindi è diventata la foto giusta."

Ma il messaggio di Lizzo va oltre la musica stessa: "Le persone hanno sempre amato più me della mia musica, voglio rappresentare qualcosa in più: il messaggio è quello di stare bene con se stessi, se brillo io, possono brillare anche gli altri."

Guarda il video per ascoltare l'intervista di Lizzo a 105 Mi Casa!