Fred De Palma e Ana Mena a 105 Mi Casa: "Siamo come fratelli!"

Stasera, a 105 Mi Casa, Max Brigante ha intervistato Fred De Palma e Ana Mena.

I due cantanti hanno già collaborato l'anno scorso nel brano D'estate non vale e, per il 2019, sono tornati insieme con Una volta ancora. Ecco cosa ha raccontato Fred De Palma: "In realtà già sul set di D'estate non vale parlavamo di un'altra canzone, quindi è stato naturale. Poi la nostra prima canzone insieme è stato un successo e abbiamo deciso di lavorare ancora insieme."

Cosa pensa Ana Mena di Fred De Palma? "Lo ammiro molto come artista, lo considero come il mio fratello italiano. Penso sia un'artista con molta personalità, molto completo, ha cercato un proprio suono, scrive tutto quello che canta."

I due cantanti si sono basati anche su un successo del passato per la loro nuova canzone: "C'è un elemento di bachata, ma anche reggaeton. L'idea di partenza è quella di un grande successo, gli Aventura con Obsesion. Di quell'estate mi ricordo che ascoltavo solo quel pezzo: volevamo prendere spunto da quello che è successo e da un genere non molto sentito in Italia."

