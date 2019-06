Gemitaiz a 105 Mi Casa: "Il successo mi ha dato ispirazione a fare di più"

Gemitaiz è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper è tornato con MadMan con Veleno 7, dopo il grandissimo successo di Veleno 6, che è rimasta nelle classifiche per tantissimo tempo. Ecco cosa ha raccontato Gemitaiz: "Sì, è rimasta sempre in top 200 per un anno e mezzo. Inoltre è doppio platino, fatto esclusivamente su Spotify perché era un mixtape" e poi ha aggiunto: "Siamo tornati in studio un paio di mesi fa. Dopo l'uscita dei nostri mixtape, la gente si aspettava altro e noi, invece, abbiamo aspettato."

Per quanto ha collaborato con MadMan? "Siamo andati a Los Angeles per una ventina di giorni e anche poco tempo fa ci siamo fatti una session di una settimana in Puglia. Saremo insieme anche a Lucca."

Gemitaiz sta avendo moltissimo successo, infatti ha spiegato: "Sicuramente questo successo mi ha dato più voglia e più ispirazione a fare meglio, a fare di più. Vedere che quello che stai facendo fa aumentare la popolarità della musica, vuol dire che alla gente piace. Cerco di non superare il limite, ma di fare bene. Ho parecchio tempo da impiegare nella musica, non ho altri hobby."

